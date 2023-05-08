В Тюмени отменили все мероприятия 8 мая, приуроченные ко Дню Победы

В Тюмени 8 мая 2023 года отменили все мероприятия, запланированные в честь празднования Дня Победы. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, это связано с неблагоприятной обстановкой и объявленным в регионе режимом ЧС.

Сообщение касается только Тюмени.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что один человек погиб и двое пострадали в результате тушения пожара в Тюменской области.

Про отмену мероприятий 9 мая пока ничего не известно.