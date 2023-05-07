В Тюмени прошла автограф-сессия с именитым футболистом Дмитрием Аленичевым

Фото: Горбунов Иван

В столице области состоялась долгожданное событие – автограф-сессия с легендарным игроком «Спартака», обладателем Кубка УЕФА и выдающимся тренером Дмитрием Аленичевым.

Футболист специально приехал в Тюмень, чтобы провести мастер-класс с юными игроками в рамках II Межрегионального детского футбольного турнира «Кубок Победы», пообщаться с фанатами и вручить специальный приз – футбольный мяч со своим автографом.

Фото: Горбунов Иван

Инициатором встречи выступила сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно - и точка». В этом году она поддерживает проведение детского турнира, который проходит с 5 по 8 мая на стадионе центра «Дерби». А чтобы игра стала незабываемой, пригласила и легенду футбола.

– Нам было важно не просто поддержать проведение турнира, но и создать яркое спортивное событие как для юных футболистов, так и для болельщиков. Рады, что это удалось. Уверены, что для многих ребят личная встреча и общение с легендой российского футбола станет знаковым событием, а кого-то вдохновит играть и тренироваться, чтобы через несколько лет войти в сборную страны, а может быть и получить главные спортивные трофеи, – отметили в компании «Вкусно – и точка».

Фото: Горбунов Иван

Взять автограф, сделать фото с Дмитрием и задать ему интересующий вопрос, во «Вкусно – и точка», находящейся на улице Республики, 204 к16, пришли не только тюменцы, но и жители из других городов. Всего свыше 100 детей, их родителей, тренеров и тех, кто влюблен в футбол, собрались в недавно открывшемся заведении сети быстрого питания.

– Мне друг скинул ссылку в соцсетях на это мероприятие. Я отложил все дела, чтобы сюда прийти. Футболом увлекаюсь уже 26 лет, а Дмитрий Анатольевич – один из любимых моих спортсменов, «Спартак-Москва» – любимая команда, – поделился один из посетителей, фитнес-тренер Евгений Шорохов.

Многие пришли семьями, чтобы не пропустить это знаковое событие.

– Об этом событии мы узнали во «Вкусно – и точка». Мои мальчики постоянно ходят сюда. И интересуются футболом. Мне тоже стало интересно это мероприятие. Пришла вместе с сыновьями пообщаться со спортсменом такого масштаба, – рассказала тюменка Ирина Молчанова.

Организаторы встречи специально подготовили профессиональный футбольный мяч с логотипом компании и автографом футболиста. Счастливым обладателем этого подарка стал 12-летний ученик тюменской школы № 41 Дима Феофилов.

Фото: Горбунов Иван

– Интересно было узнать, как Дмитрий Анатольевич стал тренером, что он делал, чтобы добиться такого успеха. Я очень рад, что пообщался с этим замечательным человеком. Здорово, конечно, что и мяч достался мне! Буду его беречь. Поставлю дома на видное место, – поделился эмоциями Дима.

Три аналогичных мяча получат команды-победители турнира. Также партнеры соревнований подготовили специальные подарки для чемпионов этого трехдневного матча, а в самом заведении появится общая фотография спортсмена с болельщиками и мяч в знак того, что здесь был Дмитрий Аленичев.

Почти два часа фанаты и все, кто любит спорт, беседовали с футболистом, фотографировались, говорили комплименты по поводу его отличной физической формы и благодарили за возможность встречи.

– Тюмень принимает тепло и душевно. Юным игрокам хочу пожелать меньше времени проводить с гаджетами, больше заниматься футболом. Не каждому дано стать чемпионом, зато каждый может играть, пусть даже и во дворе, – отметил спортсмен.

Впереди у игроков финальная игра, а у Дмитрия Анатольевича – возвращение домой.