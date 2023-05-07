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НовостиПроисшествия7 мая 2023 14:43

Жителей из деревни Речкина под Тюменью полностью эвакуировали

Движение к деревне перекрыто
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Жителей из деревни Речкина эвакуировали. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. Инспекторы ДПС перекрыли дороги к населенным пунктам.

– Движение к деревне перекрыто, людей эвакуировали. Автоинспекторы проверили Ирбитский тракт от д. Речкина до д. Коняшина, убедились, что на трассе нет автотранспорта, никто в помощи не нуждается, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Напомним, в тюменском поселке Богандинский началась эвакуация местных жителей из-за лесного пожара. Люди собирают вещи, документы и уезжают из поселка.