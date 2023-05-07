Детей из психолоневрологического дома-интерната в селе Успенка снова эвакуируют

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Волонтеры и спасатели второй раз переселяют детей из психоневрологического дома-интерната в селе Успенка. 130 детей сначала эвакуировали из дома-интерната и поместили в санаторий «Красная гвоздика». Когда огонь начал подбираться к зданию, ребят срочно переселили в лагерь «Энергетик», а сейчас детей вновь хотят эвакуировать в другую организацию.

– Помощь при эвакуации оказывают волонтеры МЧС, дополнительная помощь не требуется. Персонал дома-интерната сопровождает детей, они получают необходимый уход, организовано питание и лекарственное обеспечение, – сообщили в пресс-службе Информационного центра правительства Тюменской области.

Напомним, 4 мая в селе Успенка начался ландшафтный пожар, который перебросился на жилые дома. В результате в населенном пункте сгорели 13 строений, включая частные дома местных жителей.