На улице Энергетиков в Тюмени горит квартира в жилой многоэтажке

Сотрудники МЧС выехали на место происшествия. Фото: Архив "КП"

В Тюмени горит квартира в жилом доме на улице Энергетиков, 62. Кадрами возгорания с редакцией «КП»-Тюмень» поделились читатели. На видеозаписи хорошо видно, что горит квартира на третьем этаже. Пламя и клубы черного дыма вырываются наружу из окон.

В пресс-службе ГУ МЧС России Тюменской области подтвердили журналисту инцидент с возгоранием.

– Несколько минут назад на пульт диспетчерской поступило сообщение о пожаре в квартире дома на улице Энергетиков. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в тюменском поселке Салаирка под Тюменью в результате ландшафтного пожара сгорело четыре частных домовладения.