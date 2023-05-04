На улице Энергетиков в Тюмени горит квартира в жилой многоэтажке

Сотрудники МЧС выехали на место происшествия.
Фото: Архив "КП"
В Тюмени горит квартира в жилом доме на улице Энергетиков, 62. Кадрами возгорания с редакцией «КП»-Тюмень» поделились читатели. На видеозаписи хорошо видно, что горит квартира на третьем этаже. Пламя и клубы черного дыма вырываются наружу из окон.
В пресс-службе ГУ МЧС России Тюменской области подтвердили журналисту инцидент с возгоранием.
– Несколько минут назад на пульт диспетчерской поступило сообщение о пожаре в квартире дома на улице Энергетиков. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в тюменском поселке Салаирка под Тюменью в результате ландшафтного пожара сгорело четыре частных домовладения.