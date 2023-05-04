В Тюмени май будет насыщен бизнес событиями

Фото: пресс-служба Союза ЗСПП.

В этом году вторая половина мая будет традиционно насыщена бизнес - событиями. 19 мая состоится День Предпринимателя – 2023 (тюменьфорум.рф), который проводится с участием различных предпринимательских объединений региона.

Далее с 23 – 27 мая 2023 состоится XIII Юридическая неделя. Организатором Юрнедели ежегодно выступает Союз «Западно-Сибирская Правовая Палата» (ЗСПП) - единственное в России профессиональное сообщество юридических фирм, адвокатов и арбитражных управляющих. Соорганизатором выступает Торгово-Промышленная Палата ТО при поддержке общественно-профессиональных объединений региона.

Организаторы совместно с ТПП ТО приняли решение объединить усилия и интегрировать общение предпринимателей по различным тематикам всего спектра предпринимательской деятельности в дальнейшее традиционное общение юристов и предпринимателей в рамках Юрнедели с заглублением тем и общением с профессионалами юротрасли. У предпринимателей будет возможность посетить своего рода «интенсив предпринимательских знаний» по разным темам.

Фото: пресс-служба Союза ЗСПП.

Как отметил Председатель Совета ЗСПП, Степан Матаев: «Основная задача Юрнедели – помочь бизнесу разобраться в постоянно меняющихся правилах игры, защититься в связи с усилением требований и ответственности, обратить внимание на важные для бизнеса изменения законов, получить практические решения новых правовых проблем, просто сохранить бизнес. Мероприятия подготовлены под потребности бизнеса и будут полезны руководителям предприятий, собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям, а также практикующим юристам. К каждой экспертной сессии мы придумываем эпиграф, ко всей Юрнеделе можно отнести следующий: «2023, новые правила игры: это не шахматы, это «Джуманджи».

В этом году традиционно поддержку оказывают Служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в ТО, а также руководители предпринимательских объединений - ТРО ООО «Деловая Россия», НП «Тюменский деловой Клуб», Союза «Объединение работодателей ТО», ТПП ТО, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциация гостеприимства и сервиса ТО, Российская гильдия управляющих и девелоперов.

Президент Торгово-Промышленной Палаты ТО, советник Губернатора ТО, Ольга Езикеева отметила, что «В нынешних экономических и внешнеполитических условиях как для страны в целом, так и для любого направления бизнеса очень важно быть юридически грамотными. Взаимоотношения с еще недавними Партнерами осложнились или прервались, а обязательства и необходимости остались, создаются новые связи и заключаются контракты с новыми Партнерами, это требует максимальной проработки юридических аспектов ведения деятельности и защиты собственности. Новыми гранями актуальности заиграли тематики ВЭД и защиты прав на интеллектуальную собственность, но и постоянные темы взаимоотношений предпринимателей с государством, клиентами и партнерами претерпели ряд законодательных и регуляторных изменений. В этих условиях очень важно иметь сильную юридическую команду внутри предприятия или иметь возможность проконсультироваться с грамотными юристами по профильным для них вопросам. Очень рекомендую всем предпринимателям найти время и возможность поприсутствовать самим или отправить профильных сотрудников на XIII Юридическую неделю в Тюмени. Темы горячие и актуальные, спикеры топовые и профессиональные».

Юридическая неделя в Тюмени – ежегодный комплекс бесплатных публичных мероприятий. В 2023 принимают участие:

- более 35 спикеров;

- 14 модераторов;

- 6 городов (Тюмень, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Челябинск);

- спикеры 2 стран (Россия, Казахстан).

XIII Юридической недели в Тюмени начнется 23 мая традиционным Турниром по судебным поединкам на кубок ЗСПП с участием студентов ТюмГУ и практикующих юристов, судей в отставке и представителей бизнеса.

Фото: пресс-служба Союза ЗСПП.

Деловая программа 24 мая включает в себя 4 Экспертных сессии: «Патентный террор, капитализация и защита интеллектуальной собственности бизнеса», «Взаимодействие бизнеса и государства: госзакупки и субсидии, риски и возможности», «Налоги-2023: все интереснее и интереснее», «Семейное предпринимательство. Бизнес-наследство: как сохранить бизнес «когда меня не станет».

25 мая деловую программу продолжат еще 4 Экспертные сессии: «ВЭД: мир без границ», «Банкротство - 2023: кризис или перспектива», «Медиация – эффективная незнакомка», «О чем договариваться с Партнером в бизнесе» (технологии построения бизнес партнерства).

27 мая в Эко парке «Затюменский» с 9.00 до 11.00 пройдет совместный благотворительный забег. Организаторы забегов от проекта «5 верст в Затюменском» (бесплатные дружеские старты на 5 км каждую субботу с фиксацией времени) объединятся с представителями ЗСПП в рамках Международного Благотворительного Забега Юристов «LegalRun» с целью сбора средств в фонд помощи тяжелобольным детям «Подари жизнь». Каждый может участвовать лично, а также помочь проекту на сайте по ссылке: https://legal.run/place/global-legal-run/

Участие в деловой программе бесплатное при обязательной регистрации: https://www.zspp.ru/tmnlegalweek.html#registration

Координаторы проекта:

Мария Шатохина, генеральный директор Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата», НП «Тюменский деловой Клуб»; тел.: (3452) 521- 449; e-mail: info@zspp.ru

Степан Матаев, Председатель Совета ЗСПП; управляющий партнер юридической компании «Аспект-М», тел.: (3452) 217-501; e-mail: mataev@aspect-m.com.

***Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение Юрнедели с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно:

Генеральные партнеры – Alfalot.ru – 3-я в России электронная торговая площадка по реализации имущества предприятий банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами и компанию ООО «РЭСТ».

Деловые партнеры – ООО «ЛексПроф», Новосибирск.

Партнеры – ООО «ЛексФорт», Новосибирск, ООО «Аспект-М», Тюмень, Арбитражный управляющий Гаврилова Г. Г., Тюмень.