В Заречном микрорайоне Тюмени за 120 млн рублей продают фитнес-клуб с солярием и сауной

Фитнес-клуб находится на улице Газовиков, его площадь достигает порядка 859 квадратных метров. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени выставили на продажу фитнес-клуб за 120 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте по продаже недвижимости и товаров. Здание расположено в заречной части города.

Согласно объявлению, фитнес-клуб находится на улице Газовиков, его площадь составляет 859 квадратных метров. Кроме тренажерного зала здесь имеется сауна, зона для детей и солярий. Собственник выставил на продажу фитнес-клуб со всем оборудованием.

Напомним, профессиональный тренер рассказал тюменцам о вреде голодовки в погоне за идеальной формой к лету.