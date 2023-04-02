Профессиональный тренер рассказал тюменцам о вреде голодовки в погоне за идеальной формой к лету

Правильное питание в несколько раз эффективнее и лучше, чем диеты и ограничения. Фото: Виктория Гаврик

Вот и подошла к концу зима, впереди несколько весенних месяцев и теплое лето. Многие тюменцы не успеют моргнуть, как настанет пляжный сезон и период отпусков. За время затяжных праздников, пандемии и зимних вечеров под пряники, которые могут не только подпортить фигуру и навредить здоровью, но и помогут набрать пару лишних килограммов.

Как растолкать себя и начать заниматься спортом, с этими вопросами корреспондент «Комсомольской правды Тюмень» обратилась к тренеру фитнес-клуба Игорю Чичканову

По мнению специалиста, чаще всего люди хотят укрепить тело для здоровья, когда идут в спортзал. Обычно к фитнес-тренерам обращаются в равной степени мужчины и женщины, в зависимости от предпочтений человека. Многие люди сейчас имеют протрузии и грыжи в разных отделах позвоночника, поэтому приходят укреплять мышцы спины, чтобы комфортно жить без болей. Иногда планируют худеть.

В первую очередь, считает Игорь, для того, чтобы привести себя в форму, надо научить подопечного правильно питаться, у многих с этим большие проблемы.

- Питание составляет минимум 60% успеха хоть в наборе мышечной массы, хоть в похудении. Важно, что бы было нужное количество белков ,жиров, и углеводов. Незабываем и о витаминах. Все зависит от цели, веса человека и других факторов, - рассказал эксперт корреспонденту «КП-Тюмень».

Игорь Чичканов уверен, что правильное питание в несколько раз эффективнее и лучше, чем диеты и ограничения. По словам фитнес-тренера, существует множество диет: кремлевская, кефирная, кето-диета и другие. В большинстве случаев они подразумевают резкое сокращение количества потребляемой еды, а также полное исключение тех или иных продуктов. Если урезать свою обычную порцию больше чем на 20%, организм воспримет это как стресс. А во время стресса в кровь выбрасывается гормон - кортизол.

Кортизол влияет на метаболизм белков и углеводов. Этот гормон разрушает белковые молекулы, повышает уровень сахара, а также провоцирует образование жировой ткани. Вот почему лишние килограммы всегда возвращаются после того, как человек переходит на привычный режим питания. Но из-за перенесенного стресса человеческое тело запускает механизм более интенсивного набора массы, чем до диеты. Опаснее даже не резкий скачок веса, уточняет эксперт, а нарушения обмена веществ, которые могут стать еще одним побочным эффектом.

Отрицательное влияние на состояние тела и здоровья оказывают вредные привычки, сообщил тренер.

- Если мы говорим о курении, то это главный враг дыхательной системы. А во время тренировок важно поддерживать правильный ритм и глубину дыхания. Алкоголь снижает уровень тестостерона, этот гормон служит для восстановления после тренировки и способствует росту мышечной массы. Тренировки на рост мышечной массы будут бесполезны, если употреблять алкоголь в значительном количестве. Также повышается уровень эстрогена, что ускоряет образование жировых отложений, препятствует синтезу белка, повышает уровень кортизола и вызывает обезвоживание, - добавил специалист в области спорта.

Эксперт подчеркнул, что худеть можно и дома, не обязательно ходить в спортивные залы. Однако набрать мышечную массу можно только на тренажерах. В целом для большинства людей будет эффективнее занятия именно в тренажерном зале. Здесь легче настроиться на тренировку, чем дома, нет отвлекающих факторов, сообщил фитнес-тренер.

- Многие начинают любить то, что делают, когда видят уже первый результат. Вы потихоньку достигаете своей цели, понимаете, что все труды не зря, и вам хочется большего, - пояснил Игорь Чичканов.

Эксперт порекомендовал желающим привести себя в форму к лету не полностью исключать какие-либо продукты питания, а минимизировать количество их потребления. Например, алкоголя, сладостей, печенья. Их можно есть, но в ограниченных количествах. За более подробным анализом продуктов, которые стоит сократить или исключить, а может и добавить, фитнес-тренер посоветовал обратиться к нутрициологу. Именно профессионал этой области сможет обозначить список продуктов, которые можно употреблять человеку в зависимости от состояния его здоровья и тела. Однозначно Игорь Чичканов рекомендовал следовать КБЖУ, чтобы не переедать.

В конце диалога эксперт назвал пять простых шагов, которые необходимо сделать человеку, чтобы все-таки понемному готовить свою фигуру к лету.

- Для многих людей на первое место я бы поставил именно дойти до спортзала. Это самое сложное. Второе, хотя бы на месяц выбрать себе тренера , который научит вас технике выполнения упражнений и даст рекомендации по питанию. Третье - регулярность, необходимо заниматься спортом два-четыре раза в неделю. Важно не пропускать. Четвертое – это движение, старайтесь много гулять, проходить в день 10-15 тысяч шагов, можно начать с этого. И последнее – это сон и питание, - акцентировал специалист.

Главным образом не стоит себя сильно ограничивать, потому что жесткие запреты могут нанести вред организму, подытожил тренер.