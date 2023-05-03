В Тюмени байкер врезался в опору освещения на 50 лет ВЛКСМ и погиб

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

В Тюмени накануне вечером, 2 мая, на улице 50 лет ВЛКСМ скончался байкер. Молодой мужчина не справился с управлением и врезался в опору освещения. Детали происшествия озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

– 35-летний мотоциклист погиб этим вечером в Тюмени. Предварительно, на улице 50 лет ВЛКСМ у дома 22 байкер не справился с управлением мотоцикла Yamaha, въехал в опору освещения. Мужчина скончался от полученных травм, – уточнили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, школьный автобус сбил 7-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу.