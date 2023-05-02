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НовостиПроисшествия2 мая 2023 8:02

В Тюменской области школьный автобус сбил 7-летнего мальчика

Ребенок получил травму ноги, на скорой помощи его доставили в местную больницу
Серафима Краснова
Ребенок получил травму ноги, на скорой помощи его доставили в местную больницу.

Ребенок получил травму ноги, на скорой помощи его доставили в местную больницу.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области школьный автобус сбил 7-летнего мальчика. Трагедия произошла в селе Упорово сегодня днем, 2 мая, на улице Крупской. Детали происшествия озвучили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

– Предварительно, ребенок неожиданно выбежал на дорогу из-за остановки автобусов. Пассажиров в автобусе в момент ДТП не было, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Ребенок получил травму ноги, на скорой помощи его доставили в местную больницу. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии.