В тюменских магазинах начались перебои с поставками детского питания

Детское питание «Тема» производит компания АО «Данон Россия». Фото: Юлия Кучеренко

В продуктовых магазинах Тюмени и области начались перебои с поставками детского питания. Об этом читатели рассказали редакции «Комсомольская правда» –Тюмень». В частности, наблюдается нехватка детского йогурта «Тема».

– Раньше йогурт «Тема» можно было купить в каждом магазине. Сейчас, чтобы его приобрести, придется побегать. Детское питание есть далеко не в каждом магазине. А сейчас уже неделю я совсем не могу найти этот йогурт. У меня дочка очень его любит, сейчас приходится искать альтернативы, очень жаль, – рассказала родительница журналисту «КП»–Тюмень».

Детское питание этого бренда могло исчезнуть из-за перебоев с поставками, или в состав йогурта входит компонент, который производят за границей.

Отметим, детское питание «Тема» производит компания АО «Данон Россия». В октябре 2022 года французский производитель молочных продуктов начал процесс передачи бизнеса в России. Такой шаг необходим для того, чтобы в будущем принадлежащие «Данон» в России предприятия смогли продолжать работу. Сейчас, судя по всему, новый руководитель находится в поисках поставщиков для необходимых компонентов.

Напомним, преподаватель Тюменского государственного университета Иван Вилков в беседе с редакцией рассказывал, что в нынешнее время предприниматели находятся в постоянном поиске альтернативных поставщиков. Многие после западных санкций остались без импортеров, поэтому на начальном этапе могут возникать сложности и перебои с поставками.

Эксперт отмечает, России, чтобы полностью стать независимой от поставок других стран, необходимо время.

– Нам не нужно импортозамещать все. Сейчас мы пытаемся обеспечить технологический суверенитет по ключевым направлениям деятельности: оборудование, электроника, вся оборонная промышленность, авиапромышленность. Дефицит или удорожание некоторых продуктов в регионах – это не проблема. Первоочередная все-таки задача – это производство оборудования для заводов, авиатехника и авторынок, – объяснил экономист в беседе с корреспондентом.

Добавим, в Тюменской области изменилась цена на автомобильное топливо, а именно на газ. Разницу заметили жители региона, когда покупали баллоны сжиженного газа для бытовых нужд. Со слов тюменцев, стоимость топлива за полгода снизилась на 30 – 35%.