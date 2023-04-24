Экономист спрогнозировал рост цен на автомобильное топливо в Тюменской области к 2024 году

В Тюменской области изменились цены на автомобильное топливо. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области изменилась цена на автомобильное топливо, а именно на газ. Разницу заметили жители региона, когда покупали баллоны сжиженного газа для бытовых нужд. Со слов тюменцев, стоимость топлива за полгода снизилась на 30 – 35%. Согласно данным АЗС, в четвертом месяце 2023 года зафиксировано снижение цен на дизельное топливо и газ для автомобилей.

Газовое моторное топливо в апреле 2023 года подешевело примерно на 5% в сравнении с предыдущим месяцем, говорят цифры предприятий. При этом в сравнении с декабрем 2022 года цена упала практически на треть – на 36%. Так, стоимость 1 литра шесть месяцев назад составляла 20,6 рубля, а на сегодняшний день – 13,3 рубля.

Дизельное топливо за два месяца стало дешевле на 5%, но в сравнении с мартом 2023 года цена только выросла – на 1-2%; дизель на тюменских заправках в апреле стоит в среднем 59,35 рубля за литр.

Совсем немного прибавил в цене 92-й бензин – 0,1 %. Стоимость литра АИ-92 в апреле текущего года в Тюменской области составила в среднем 45,8 рубля.

Отметим, что на прежнем уровне, с небольшими отклонениями, осталась цена на АИ-95 (49,2 рубля), а также на АИ-98 и АИ-100 (59,7 рубля за литр).

Тюменский экономист Иван Вилков в беседе с журналистом «Комсомольской правды – Тюмень» рассказал, что резкое падение стоимости автомобильного топлива и сжиженного газа – явление неожиданное, но объяснить его можно.

– Газ, который поступает по трубам в квартиры, регулируется установленными тарифами. Каждый год власти определяют предельные тарифы на те или иные коммунальные услуги, включая газ. На заправочный газ влияет рынок. Тут я могу предположить, что падение цен на сжиженный газ и другое автомобильное топливо – это временное явление. Экспорт газа сократился. Предприятия снижают темпы производства, но всё равно некоторое количество топлива задерживается в России, поэтому поставщикам и компаниям приходится снижать цены, чтобы продать свой товар – топливо. Наша страна потеряла возможность поставлять газ в Европу, на сегодняшний день рынок перестраивается, но на это нужно время, поиск новых покупателей – дело не быстрое, – пояснил эксперт.

В долгосрочной перспективе, уверен экономист, автомобильное топливо будет только дорожать. Цена бензина складывается из себестоимости добычи нефти, ее переработки и налоговых вычетов, уточнил Иван Вилков.

– С каждым годом экспортная пошлина всё больше входит в состав налога на ДПИ. В 2024 году экспортная пошлина полностью перейдет в состав НДПИ, что станет катализатором для роста цена на бензин. Налоговое бремя на нефтегазовые компании будет с каждым годом только расти. Падение стоимости на топливо для автомобилей – это, скорее, локальная ситуация, где-то сложился переизбыток нефтепродукта после того, как в силу вступило нефтяное эмбарго, – подытожил специалист.

Напомним, что в Тюменской области с апреля 2022 года загородные дома и земельные участки подешевели на 1,5%.