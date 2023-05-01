В Тюменской области назвали среднюю зарплату учителей и работников детсада Фото: Татьяна Коркина

Зарплата учителей Тюменской области гораздо выше общероссийской, а о УрФО находится на третьем месте. Такими данными поделился «Вслух.ру» со ссылкой на статистику Росстата.

Если средняя зарплата учителя школы составляет 49,7 тысяч рублей, то в Тюменской области она составляет 52,4 тысячи рублей. В лидерах – ЯНАО (там средняя зарплата учителя 116,3 тысячи рублей) и Югра (80,7 тысяч рублей). В Свердловской области учителям платят по 46,4 тысячи рублей, в Челябинской – 39,7 тысяч рублей, в Курганской – 33,8 тысяч рублей.

Воспитатели детсадов Тюменской области зарабатывают 49,1 тысячи рублей, в целом по России – 43 тысячи рублей. В УрФО педагогам дошкольного образования платили от 31,6 тысячи рублей до 101 тысячи рублей.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области назвали среднюю зарплату врачей и работников медорганизаций.