В Тюменской области назвали среднюю зарплату врачей и работников медорганизаций Фото: Татьяна Коркина

Средняя зарплата врачей и работников медорганизаций с высшим образованием в 2022 году составила 103 тысячи 841 рубль. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Росстат.

По оценочным данным, зарплата в федеральных учреждениях составили 109 тысяч 670 рублей, в областных – 103 тысячи 153 рубля, в муниципальных – 93 тысячи 88 рублей. По этому уровню регион находится на третьем месте в УрФО после ЯНАО и Югры. На Ямале врачи получают в среднем 232 тысячи 328 рублей, в ХМАО – 160 тысяч 239 рублей.

В Свердловской области в среднем зарабатывали 93 тысячи 663 рубля, в Челябинской – 87 тысяч 683 рубля, в Курганской области – 80,6 тысяч рублей, а в целом по России – 102,2 тысячи рублей.

Средний медперсонал в Тюменской области получал по 52,6 тысячи руб. в месяц, в России — 49,6 тысяч рублей.