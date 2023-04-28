Фото: Александр Моор / Telegram-канал.

В Тюменской области с 3 апреля 2023 года произошло 348 ландшафтных пожаров. Основная причина возгораний – это человеческий фактор, рассказал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

– В Тюменской области уже произошло 17 лесных пожаров, пока удается их ликвидировать в течение суток. Кроме того, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 348 ландшафтных пожаров, – уточнил Моор.

Губернатор напоминает тюменцам, что в праздничные дни жителям запрещено посещать леса, а также разводить костры. Александр Моор поручил сотрудникам ведомств усилить контроль за людьми в лесах на период праздников.

Напомним, что Тюмень накрыло смогом от пожара на границе с Курганской областью. Страшное возгорание зарегистрировано в свердловском поселке Сосьва.