Тюмень 26 апреля 2023 года накроет смог и вонь от пожаров в Свердловской области

Сейчас в Тюмени концентрация вредных веществ в 1,2 раза превышает рекомендуемые значения ВОЗ. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Обь-Ирышское УГМС информирует, что в Тюменской области сегодня, 26 апреля 2023 года, ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей первой степени опасности. Это означает, что тюменцам лучше не выходить из дома, а также не открывать окна. Кроме того, предприятия промышленности должны сократить количество выбросов в атмосферу.

Смог и вонь нагрянут в регион со стороны Свердловской области.

– В соответствии с прогнозом метеорологических условий, на 26.04.2023 уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается повышенный, – говорится в сообщении пресс-службы метеорологов.

Сейчас в Тюмени, по данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в 1,2 раза превышает рекомендуемый ВОЗ среднегодового значения. В регионе за прошедшие сутки полыхал только один природный пожар.

Напомним, в свердловском поселке Сосьва произошло мощное возгорание, которое уничтожило почти 150 домов, в том числе школу, больницу и колонию, скончался один человек. Спасателям удалось локализовать пожар.