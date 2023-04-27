Следователи в Тюмени проводят проверку по факту падения мужчины с балкона на Широтной

Следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. Фото: Татьяна Коркина

Следователи взяли на контроль смерть мужчины, который выпал с балкона многоквартирного дома на Широтной в Тюмени. Трагедия произошла вечером 26 апреля. Тело 38-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено под окнами здания, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

— По данному факту следственным отделом по Ленинскому АО г. Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины произошедшей трагедии, – уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. Очевидцы в соцсетях писали, что погибший якобы споткнулся обо что-то и выпал с балкона.

Это не единственный случай в регионе. Напомним, что в тюменском микрорайоне Ямальский-2 вместе с мужчиной на третьем этаже обвалился балкон.