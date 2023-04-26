В Тюмени частично погасла пешеходная улица Дзержинского

На улице Дзержинского до сих пор проводятся пуско-наладочные работы. Фото: Виктория Гаврик

Пешеходная улица Дзержинского в Тюмени накануне вечером, 25 апреля 2023 года, погасла. Перестали гореть фонари по всей площади, подсвечивались только деревья и несколько оборудованных беседок. Фотографиями с редакцией «КП»–Тюмень» поделились читатели. Снимки были сделаны 25 апреля в районе 22.30.

По словам местных жителей, обычно пешеходная улица подсвечивалась до глубокой ночи. Некоторые тюменцы предположили, что фонари погасили, чтобы не тревожить жильцов многоэтажек, окна которых выходят на Дзержинского. Не так давно они жаловались на шум от пьяных вечеринок, которые устраивают посетители местных баров и заведений под окнами на пешеходной улице.

Не так давно жители жаловались на шум от пьяных вечеринок, которые устраивают посетители местных баров и заведений. Фото: Виктория Гаврик

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась в пресс-службу городской администрации за комментарием, с чем связаны отключения. По данным мэрии, на Дзержинского до сих пор ведутся пусконаладочные работы.

– С причинами отключения разбираются сегодня. Пока нет информации. Обратите внимание, что пусконаладочные работы еще проводятся. Световые МАФы, подсветка фасадов, световые линии, подсветка беседок – это все работает, – рассказала редакции председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

Напомним, в Тюмени могут ограничить ночную деятельность баров на пешеходной улице Дзержинского. Такое заявление сделал мэр города Руслан Кухарук. Местные жители жалуются на ночной шум, на улице начнут дежурить силовики.