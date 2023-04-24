График работы ресторанов и баров на пешеходной улице Дзержинского могут изменить из-за жалоб тюменцев

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

В Тюмени могут ограничить ночную деятельность баров на пешеходной улице Дзержинского. Такое заявление сделал мэр города Руслан Кухарук. Местные жители жалуются на ночной шум, на улице начнут дежурить силовики.

– Дал поручение моему заместителю Петру Вагину провести встречу с органами полиции и собственниками учреждений и обсудить изменение формата или времени их работы, а также проводить в выходные дни дежурство, чтобы не допускать нарушений правил тишины и покоя, – уточнил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Кроме того, мэр прокомментировал ситуацию со сломанными скамейками на пешеходной улице. Со слов Кухарука, поврежденные элементы благоустройства являются временными, контракт для Дзержинского рассчитан на несколько лет. Скоро специалисты заменят сломанные скамейки на бетонные, а временные конструкции демонтируют.