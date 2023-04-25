В дачных массивах в пригороде Тюмени ускорили мобильный интернет

Фото: Shutterstock.

В преддверии лета специалисты МТС увеличили скорость мобильного интернета на территории более чем 20 дачных массивов, расположенных в пригороде Тюмени. В результате модернизации сети LTE и установки нового оборудования средняя скорость скачивания и передачи данных у любителей природы выросла до 25%.

Так, скорость мобильного интернета увеличилась в микрорайоне Верхний Бор, где находятся дачи и частные застройки, а также в близлежащих садовых товариществах «Надежда», «Ямбург» и «Самотлор». Высокоскоростной интернет «словят» собственники СНТ «Речник», «Романтик», «Мебельщик-2», жители коттеджного поселка «Грин Парк» на Тобольском тракте, а также садоводы многочисленных дачных сообществ между микрорайоном Казарово и окружной дорогой.

– На майских праздниках мы ожидаем резкое увеличение числа дачников в пригороде Тюмени. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества Сети, чтобы горожане смогли комфортно отдыхать, иметь доступ к интернет-сервисам, которыми они привыкли пользоваться дома, и оставаться на связи. Сегодня наш мобильный интернет 4G доступен в большинстве популярных дачных массивов Тюменского района. И дальше, с развитием новых коттеджных поселков, зона покрытия будет активно расширяться, – рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Кстати, в прошлом году экосистемный оператор улучшил качество связи в микрорайоне Рощино у окружной дороги, СО «Петровский остров», «Медик» в микрорайоне Березняковский, «Незабудка» на Салаирском тракте и поселке Андреевский.