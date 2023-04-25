Школу на 1 101 место построят до осени 2025 года в тюменском микрорайоне Березняковский

Проект предполагает строительство 4-этажного здания общей площадью более 21 000 кв. метров. Фото: Татьяна Коркина

Школу на 1 101 место построят в тюменском микрорайоне Березняковский до осени 2025 года. Власти уже заключили контракт на строительство образовательного учреждения, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

– Проект предполагает строительство 4-этажного здания общей площадью более 21 000 квадратных метров, – уточнили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, внутри школу оснастят столовой на 550 посадочных мест и спортивными залами с душевыми. На территории учреждения подрядчик оборудует зону отдыха, игровую и баскетбольную площадки.