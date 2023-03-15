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НовостиОбщество15 марта 2023 5:04

В Тюмени построят новую школу за 1,5 миллиарда рублей в родном поселке Александра Моора

Школа на 1100 мест в тюменском поселке появится к 2025 году
Серафима Краснова
В Тюмени построят новую школу за 1,5 миллиарда рублей в родном поселке Александра Моора

В Тюмени построят новую школу за 1,5 миллиарда рублей в родном поселке Александра Моора

Фото: Татьяна Коркина

Правительство ищет подрядчика для строительства новой школы в родном районе губернатора Александра Моора. Образовательное учреждение появится в поселке Березняки. Соответствующий лот разместили на официальном сайте «Госзакупки».

— Заявки от подрядчиков на строительство школы на 1100 мест принимаются до 3 апреля, — говорится в документации властей.

Проект школы был разработан в 2021 году, а на ее строительство выделили порядка 1,5 миллиарда рублей. Открытие образовательного учреждения состоится в 2025 году.