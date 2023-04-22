Александр Моор принял участие в субботнике на территории тюменской гимназии и пообщался с ее учениками

Фото: Александр Моор, соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в первом в этом году городском субботнике.

«Свежий воздух, хорошая погода и дружный коллектив - что еще нужно для субботника? С удовольствием поработал вместе с учениками и педагогами моей родной 49-й гимназии. Навели порядок на территории. Вспомнил свои школьные годы», - написал глава региона в своих сосетях.

Также Александр Моор сообщил, что во время уборки листвы он успел пообщаться с ребятами, и они произвели на него приятное впечатление.

«У нас подрастает умное и трудолюбивое молодое поколение», - отметил губернатор.

Фото: Александр Моор, соцсети

Напоминаем, что до конца года в Тюмени пройдут еще два субботника - 22 июля и 14 октября. Вывоз мусора с убранной местности поручено организовать территориальным органам. Отчет о проделанных работах они передадут в департамент городского хозяйства.