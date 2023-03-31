В Тюмени 22 апреля пройдет первый в 2023 году городской субботник, он продлится 4 часа

Фото: Вадим Бегун.

В Тюмени первый городской субботник пройдет 22 апреля 2023 года. График уборки подписали в администрации города. Еще два субботника пройдут до конца года. Мероприятия состоятся 22 июля и 14 октября.

«В намеченные даты социально значимые работы организуют на территориях, где, к примеру, уборка, ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений, посадка деревьев и кустарников и их содержание не предусмотрены муниципальными контрактами, либо эти работы проведут сверх объема, предусмотренного такими договорами», – говорится в сообщении пресс-службы городской мэрии.

Субботник пройдет с 9 утра до 13 часов дня. Вывоз мусора с убранных территорий поручено организовать территориальным органам. Отчет о проделанных работах передадут в департамент городского хозяйства.