Следователи взяли на контроль обстоятельства смерти в результате пожара двух жителей Юргинского района

Причиной возгорания деревянного строения стала непотушенная сигарета. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи взяли на контроль обстоятельства смерти двух жителей Юргинского района, чьи тела нашли после тушения пожара в частном жилом доме. В пресс-службе Следственного комитета РФ по Тюменской области также озвучили предварительную причину возгорания.

По данным ведомства, 21 апреля в районе 7 утра в полыхающем деревянном доме на улице Субботинской спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков криминальной смерти.

– По предварительным данным, причиной возгорания деревянного строения стала непотушенная сигарета, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства воспламенения.