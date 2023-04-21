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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 7:51

Утренний пожар в Тюменской области унес жизни двух человек

Пламя полностью охватило деревянный дом и прилегающие постройки
Источник:kp.ru
Пламя полностью охватило деревянный дом и прилегающие постройки.

Пламя полностью охватило деревянный дом и прилегающие постройки.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня утром в Юргинском районе произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании в МЧС поступило в восьмом часу утра в пятницу, 21 апреля 2023 года. Огонь полыхал в деревни Субботина на улице Субботинской.

Пламя полностью охватило деревянный дом и прилегающие постройки.

– К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для устранения пожара от ведомства привлекалось 11 спасателей и 4 единицы спецтехники.