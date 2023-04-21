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НовостиОбщество21 апреля 2023 9:39

В Тюмени завод «Электрон» перенесут в район Велижанского тракта за город

Количество выхлопных газов и шума от грузовых транспортных средств снизится в городе
Серафима Краснова
Количество выхлопных газов и шума от грузовых транспортных средств снизится в городе.

Количество выхлопных газов и шума от грузовых транспортных средств снизится в городе.

Фото: Татьяна Коркина

Группа компаний СБК планирует перенести завод «Электрон» в область, а именно в пределы Велижанского тракта. Решение организация приняла в рамках стратегии по снижению нагрузки на дорожную сеть Тюмени.

Таким образом, считают эксперты, количество выхлопных газов и шума от грузовых транспортных средств снизится в городе. Кроме того, компания планирует модернизировать и расширить производственные мощности. Окончательные сроки завершения работ в организации не сообщают.

Напомним, глава тобольского завода Леонид Михельсон вошел в пятерку самых богатых людей России по версии журнала Forbes.