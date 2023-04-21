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НовостиОбщество21 апреля 2023 7:02

Глава тобольского завода Леонид Михельсон вошел в пятерку самых богатых людей России по версии журнала Forbes

Состояние Леонида Михельсона превышает 20,6 миллиарда долларов
Серафима Краснова
Состояние Леонида Михельсона превышает 20,6 миллиарда рублей.

Состояние Леонида Михельсона превышает 20,6 миллиарда рублей.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Глава российского нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон стал богаче на 7,6 миллиарда долларов в 2023 году. Таким образом, председатель совета директоров крупной компании в Тюменской области занял четвертую строчку в рейтинге самых богатых людей России, который составил Forbes.

На сегодняшний день состояние Леонида Михельсона превышает 20,6 миллиарда долларов. Другой его оппонент – Геннадий Тимченко – только на седьмом месте.

Отметим, доход мэра Тюмени Руслана Кухарука с 2018 года вырос до 21 миллиона долларов. Уже в текущем году чиновники и парламентарии скроют свои доходы от простых граждан.