Глава тобольского завода Леонид Михельсон вошел в пятерку самых богатых людей России по версии журнала Forbes

Состояние Леонида Михельсона превышает 20,6 миллиарда рублей. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Глава российского нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон стал богаче на 7,6 миллиарда долларов в 2023 году. Таким образом, председатель совета директоров крупной компании в Тюменской области занял четвертую строчку в рейтинге самых богатых людей России, который составил Forbes.

На сегодняшний день состояние Леонида Михельсона превышает 20,6 миллиарда долларов. Другой его оппонент – Геннадий Тимченко – только на седьмом месте.

Отметим, доход мэра Тюмени Руслана Кухарука с 2018 года вырос до 21 миллиона долларов. Уже в текущем году чиновники и парламентарии скроют свои доходы от простых граждан.