Акция «Бессмертный полк» в 2023 году пройдет по новым правилам в Тюмени

Фото: пресс-конференция.

Шествие «Бессмертный полк» пройдет в Тюмени в новом формате. Об этом рассказали организаторы на пресс-конференции сегодня, 20 апреля 2023 года. Жителям предложили разместить портреты героев Великой Отечественной войны на стекле автомобиля или распечатать на футболке.

— Это печально, что шествия плечом к плечу не будет, но фотографии на машинах станут альтернативой. Будет приятно видеть лица героев в городе в течение всех майских праздников. Портреты можно бесплатно распечатать в Областной библиотеке имени Менделеева, — объяснил организатор «Бессмертный полк» Геннадий Иванов во время пресс-конференции.

Руководитель Тюменского отделения Галина Валуева предложила заказать значки или бейджи с фотографиями военнослужащих. Аксессуары тюменцы смогут надеть на праздник или просто носить во время майских мероприятиях.

Напомним, в Тюмени могут изменить формат парада Победы 9 мая в 2023 году.