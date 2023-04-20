В Тюмени могут изменить формат парада Победы 9 мая в 2023 году

Событие пройдет без трибун и массового скопления народа. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени, судя по всему, полноценного парада в честь 9 Мая не будет. Окончательный формат мероприятия всё еще остается под вопросом. Такое заявление сделала руководитель тюменского регионального отделения «Бессмертный полк России» Галина Валуева на пресс-конференции.

Со слов организаторов мероприятия, в администрации на их запрос сообщили, что традиционного парада в 2023 году не будет. Событие пройдет без трибун и массового скопления народа.

– Пока запланировано торжественное прохождение войск. Стоит подождать заявления губернатора 24 апреля. Насколько нам известно, прохождения парада как такового не будет – с трибунами, с людьми. Просто военная техника проедет в городе. Будут перекрывать улицу Республики. Мы не рекомендуем собираться людям, – уточнила Галина Валуева.

Напомним, что в Тюмени отменили традиционное шествие «Бессмертный полк» из соображений безопасности.