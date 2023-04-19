Водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста во дворах микрорайона Тарманы

Водитель машины бренда LADA сбил 10-летнего мальчика. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени водитель автомобиля сбил юного велосипедиста. Трагедия произошла вчера, 18 апреля 2023 года, в восьмом часу вечера на территории многоквартирного дома на улице Верхнетарманской, 5.

Водитель машины бренда LADA сбил 10-летнего мальчика.

– Предварительно, 10-летний мальчик на велосипеде неожиданно выехал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП он получил травмы, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Напомним, Тюменская область попала в топ-10 регионов России по количеству ДТП, где пострадали дети.