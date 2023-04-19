Тюменская область попала в топ-10 регионов России по количеству ДТП с пострадавшими детьми за 1 квартал 2023 года

За март 2023 года в Тюменской области произошло 187 дорожно-транспортных происшествий. Фото: Татьяна Коркина

Аналитики агентства «ПроРейтинг» составили список регионов России по количеству произошедших в первом квартале дорожно-транспортных происшествий с участием малолетних детей-пешеходов. Согласно данным социологов, Тюменская область заняла седьмое место в этом антирейтинге.

Специалисты ресурса уточняют, что за первые три месяца 2023 года в регионе произошло более 30 аварий с участием несовершеннолетних, это на 93% больше по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года.

Журналисту «КП»–Тюмень» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что инспекторами ДПС зафиксировано 187 ДТП. Такими данными поделились правоохранители за март 2023 года.

– За март 2023 года в Тюменской области произошло 187 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек погибли, а 242 пострадали. Также в третий месяц 2023 года зафиксировано 21 ДТП с участием детей, 25 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, – уточнили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Интересно, что Тюменская область попала на 19-е место по авариям с водителями в алкогольным опьянении. Количество таких ДТП снизилось по сравнению с данными за предыдущие годы на 15,4%.

Добавим, первое и второе место по количеству аварий с участием пешеходов заняли Москва и Краснодарский край.