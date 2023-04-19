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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:02

В структуре тюменской Госавтоинспекции сменился врио начальника отдела

Место руководителя отдела ГИБДД в Тюменской области освободилось после смерти 44-летнего подполковника полиции Валерия Боуш
Серафима Краснова
Место руководителя отдела ГИБДД в Тюменской области освободилось после смерти 44-летнего подполковника полиции Валерия Боуш.

Место руководителя отдела ГИБДД в Тюменской области освободилось после смерти 44-летнего подполковника полиции Валерия Боуш.

Фото: Татьяна Коркина

В тюменской Госавтоинспекции назначили нового врио начальника Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств УМВД России по Тюменской области. Им стал Шалагинов Сергей Александрович.

Напомним, место руководителя отдела ГИБДД в Тюменской области освободилось на текущей недели после смерти 44-летнего подполковника полиции Валерия Боуш. Силовик скончался в результате тяжелой болезни. Более 25 лет жизни Валерий Боуш отдал на службу в правоохранительных органах.

Напомним, редакция «КП-Тюмень» уже рассказывала, что новый врио будет руководить отделом, который занимается выдачей водительских удостоверений и принятием экзаменов у потенциальных автомобилистов.