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Общество17 апреля 2023 6:08

Стало известно о возможном преемнике Валерия Боуша в системе тюменского ГИБДД

По традиции временным исполняющим обязанности начальника назначается его заместитель
Виктория Гаврик
По традиции временным исполняющим обязанности начальника назначается его заместитель.

По традиции временным исполняющим обязанности начальника назначается его заместитель.

Фото: Татьяна Коркина

Стало известно о возможном преемнике Валерия Боуша в системе тюменского ГИБДД.

Напомним, 44-летний подполковник полиции и руководитель Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств УМВД России по Тюменской области Валерий Боуш скоропостижно скончался в результате тяжелой болезни. Он прослужил в правоохранительных органах более 26 лет, прошел тернистый путь от простого инспектора ДПС до начальника.

По запросу редакции «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе ГИБДД рассказали, когда будет назначен новый руководитель отдела в системе Госавтоинспекции. Обычно временным исполняющим обязанности начальника назначается его заместитель, но на портале инспекции имя и фамилия помощника Валерия Боуша не указаны.

– Сегодня на официальном сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения Тюменской области мы поправим информацию, будет назначен исполняющий обязанности начальника Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств. Пока мы не можем разглашать эту информацию. Будут назначены заместитель и исполняющий обязанности, – рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Напомним, отдел Госавтоинспекции занимается регистрацией транспортных средств, выдачей свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также документов о соответствии транспорта в связи с изменениями конструкции и требований безопасности. Кроме того, сотрудники ведомства проводят экзамены на право управления транспортным средством и выдают водительские удостоверения.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ