По традиции временным исполняющим обязанности начальника назначается его заместитель. Фото: Татьяна Коркина

Стало известно о возможном преемнике Валерия Боуша в системе тюменского ГИБДД.

Напомним, 44-летний подполковник полиции и руководитель Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств УМВД России по Тюменской области Валерий Боуш скоропостижно скончался в результате тяжелой болезни. Он прослужил в правоохранительных органах более 26 лет, прошел тернистый путь от простого инспектора ДПС до начальника.

По запросу редакции «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе ГИБДД рассказали, когда будет назначен новый руководитель отдела в системе Госавтоинспекции. Обычно временным исполняющим обязанности начальника назначается его заместитель, но на портале инспекции имя и фамилия помощника Валерия Боуша не указаны.

– Сегодня на официальном сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения Тюменской области мы поправим информацию, будет назначен исполняющий обязанности начальника Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств. Пока мы не можем разглашать эту информацию. Будут назначены заместитель и исполняющий обязанности, – рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Напомним, отдел Госавтоинспекции занимается регистрацией транспортных средств, выдачей свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также документов о соответствии транспорта в связи с изменениями конструкции и требований безопасности. Кроме того, сотрудники ведомства проводят экзамены на право управления транспортным средством и выдают водительские удостоверения.