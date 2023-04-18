Тюменские студенты узнают о преимуществах работы в крупнейшей энергокомпании макрорегиона

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В городах Тюменской области, Югры и Ямала стартовал ежегодный корпоративный проект «День компании», проводимый «Россети Тюмень». Он пройдет в 19 вузах и колледжах макрорегиона.

В течение трех месяцев энергетики познакомят студентов с актуальными направлениями развития отрасли, условиями прохождения практики и стажировки, работы в студотряде «Энергетик» и перспективами построения карьеры в организации.

Крупнейшими ежегодными партнерами проекта станут Тюменский индустриальный и Югорский государственный университеты. Спикером в ЮГУ и Нефтеюганском индустриальном институте выступит победитель всероссийского чемпионата профессионального мастерства по методике «Агентства развития профессий и навыков», призер Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек-2022», инженер компании Валентин Боровицкий. Он поделится собственной историей успеха, а также расскажет о ключевых навыках и компетенциях, необходимых для профессиональной самореализации в отрасли.

Энергетики заинтересованы в привлечении высокопрофессиональных молодых специалистов. С 2021 года участниками проекта стали почти 1,5 тысячи студентов макрорегиона. Как итог - на предприятие поступило более 200 заявок на стажировку и трудоустройство, а лучшие кандидаты получили работу