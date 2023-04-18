Тюменцы стали чаще покупать запчасти на авторазборах

Фото: ООО "Автозапчасти Гидрач".

С весны 2022 года на рынке автозапчастей наблюдается дефицит - горожане смели с полок детали про запас или для ремонта. Из-за этого профильные магазины быстро опустели, и им на смену пришли авторазборы.

Как рассказал директор крупнейшего авторазбора Тюмени Гидрач.рф Антон Кузнецов, их услуги стали очень популярны как у населения, так и у кузовных мастерских. Их компания, например, увеличила оборот в 3-4 раза в сравнении с 2021 годом и стала лидером на Тюменском рынке.

В числе наиболее востребованных запчастей сейчас кузовные элементы, электрика и двигатели. Среди покупателей, предсказуемо, немало владельцев популярных марок.

- Самые "ходовые" запчасти у нас, это детали к "народным" автомобилям: Киа Рио, Ниссан Альмера и Фольксваген Поло. Запчасти к ним выросли в цене, так как появился дефицит - этих автомобилей много и на них есть большой спрос. На нашем разборе купить запчасти на эти машины можно в 2-3 дешевле чем в магазине.

Но повышение цен отразилось и на запчастях редких автомобилей. Аналоги на них практически не производят, а оригиналы достать очень непросто. Например, в ассортименте Гидрач.рф имеются фары от нечасто встречающейся на дорогах BMW 6 series в кузове F13. Оригинальная оптика в цене может доходить до 300 тысяч рублей, авторазбор же готов предложить их за стоимость в 3-4 раза дешевле.

Также необходимо учитывать, что наткнуться на подделку или некачественную реплику не так уж и сложно. Однако есть некоторые правила, которые помогут этого избежать: обращаться к проверенным разборам, изучить отзывы покупателей и проверять заводские маркировки.

- Перед тем, как разобрать автомобиль, мы снимаем видео, на котором показываем, как ездит авто и как работает каждая его деталь, которая поступает в продажу. Все это легко проверить, - отметил Антон.

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