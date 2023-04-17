Следователи назвали причину пожара в вагоне-бытовке, где погибла тюменская семья

Сотрудники Следственного комитета Тюменской области проводят проверку. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи инициировали проверку по факту гибели супружеской пары в результате пожара на улице Комарова в Тюмени. Напомним, сегодня ночью, 17 апреля 2023 года, произошло возгорание в металлическом вагончике, где спасатели обнаружили тело мужчины и его жены без внешних признаков криминальной смерти.

Сотрудники Следственного комитета Тюменской области проводят проверку, в ходе которой они установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии.

– Следователем следственного отдела по Центральному АО г. Тюмень проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз, – заявили в пресс-службе ведомства.

По предварительной версии следствия, огонь вспыхнул из-за неисправности электроприборов.