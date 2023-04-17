Два человека погибли при ночном пожаре в вагоне-бытовке 17 апреля 2023 года в Тюмени

На момент прибытия спасателей весь вагончик был охвачен огнем. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Два человека погибли в ночном пожаре сегодня, 17 апреля 2023 года. Сообщение о возгорании поступило на пульт управления МЧС в 2:48. Огонь полыхал в вагоне-бытовке на улице Комарова, 57 в Тюмени.

На момент прибытия спасателей весь вагончик был охвачен пламенем.

– К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены два погибших, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для ликвидации возгорания от МЧС привлекались 7 спасателей и 2 единицы спецтехники. После устранения огня на площади более 30 квадратных метров сотрудники провели работы по разборке и проливке конструкций на месте происшествия. Причины пожара МЧС выясняет.