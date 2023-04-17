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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 4:29

Два человека погибли при ночном пожаре в вагоне-бытовке 17 апреля 2023 года в Тюмени

На момент прибытия спасателей весь вагончик был охвачен огнем
Серафима Краснова
На момент прибытия спасателей весь вагончик был охвачен огнем.

На момент прибытия спасателей весь вагончик был охвачен огнем.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Два человека погибли в ночном пожаре сегодня, 17 апреля 2023 года. Сообщение о возгорании поступило на пульт управления МЧС в 2:48. Огонь полыхал в вагоне-бытовке на улице Комарова, 57 в Тюмени.

На момент прибытия спасателей весь вагончик был охвачен пламенем.

– К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены два погибших, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для ликвидации возгорания от МЧС привлекались 7 спасателей и 2 единицы спецтехники. После устранения огня на площади более 30 квадратных метров сотрудники провели работы по разборке и проливке конструкций на месте происшествия. Причины пожара МЧС выясняет.