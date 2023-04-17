Мэр Тюмени Руслан Кухарук будет лишать бюджетников премий за дисциплинарные взыскания

За выговор директоров муниципального учреждения могут оставить без 90% премии. Фото: Татьяна Коркина

Глава Тюмени Руслан Кухарук подписал документ «О формировании фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений». Постановление опубликовали на официальном сайте администрации.

Согласно представленной документации, за выговор директоров муниципальных учреждений могут оставить без 90% премии. Депремирование используется как мера дисциплинарного взыскания к сотрудникам муниципальных учреждений. Кроме того, руководителей, которые были уволены из-за ряда нарушений, совсем оставят без премии, указано в постановлении.

Напомним, совсем недавно из Центра занятости населения Тюменской области уволили руководителя Оксану Астафьеву. Также на нее заведено уголовное дело. Она за время своей работы в центре незаконно начисляла премии.