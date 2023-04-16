В Тюмени на улице Пермякова упала с высоты молодая девушка

Фото: архив КП

В Тюмени на улице Пермякова, 81 из окна выпала девушка. Трагедия произошла 15 апреля. О случившемся рассказал очевидец в социальных сетях.

– По улице Пермякова 81, по неизвестным мне причинам выпала молодая девушка, – написала очевидец в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте».

Журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области подтвердили информацию и сообщили, что вызов поступил в 05:49. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 05:58. Медики констатировали смерть.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюмени 13 апреля 2023 года школьницу нашли мертвой под окнами многоэтажки на Алматинской.