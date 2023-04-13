В Тюмени 13 апреля 2023 года школьницу нашли мертвой под окнами многоэтажки на Алматинской

Сотрудники медицинского учреждения приезжали на место происшествия в 9 часов вечера. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени тело несовершеннолетнего ребенка обнаружили прохожие под окнами многоэтажного дома. Трагедия произошла накануне, 11 апреля 2023 года, в жилом комплексе «Звездный», на улице Алматинской.

По словам очевидцев, судя по всему, подросток выпала из окна. Журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области подтвердили информацию. Сотрудники медицинского учреждения приезжали на место происшествия в 9 часов вечера.

– Вызов поступил 11 апреля в 20:50, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 21:01. Медики констатировали смерть, – рассказали в депздраве Тюменской области по запросу редакции.

Напомним, в Росстате назвали болезни, из-за которых чаще всего умирают тюменцы. По данным статистиков, в результате убийства за 12 месяцев погибли 134 человека, а самоубийства – 418 жителей.