В Росстате назвали болезни, из-за которых чаще всего умирают тюменцы

В течение 12 месяцев в регионе скончалось 39 417 человек. Фото: Татьяна Коркина

Федеральная служба государственной статистики обнародовала статистические сведения о смертности населения, посчитав, от каких болезней чаще всего умирали жители Тюменской области в течение 2021 года. Тюменьстат по запросу «Комсомольской правды» – Тюмень» подвел итоги предыдущего года.

В течение 12 месяцев в регионе скончалось 39 417 человек.

Согласно данным статистиков, наибольшее число тюменцев в 2021 году умирало из-за болезней системы кровообращения. По этой причине с января по декабрь ушли из жизни 13 745 жителей Тюменской области, что на 4 757 человек больше, чем годом ранее.

Болезни системы кровообращения – основная причина смертности не только в Тюменской области, но и во всем мире. По данным ВОЗ, ежедневно в России от этого заболевания умирает почти 2 тысячи человек. Главные причины смерти – это инфаркты и инсульты.

Второй по распространенности причиной смерти от заболеваний в регионе стал рак, из-за которого умерли 4952 тюменца, что почти в два раза больше, чем в 2020 году.

Следом по смертности идут внешние причины смерти, сюда включены отравления алкоголем, транспортные несчастные случаи и дорожно-транспортные происшествия. От внешних факторов в Тюменской области скончались 3125 человек. Показатели устрашающие, но не такие высокие, как в предыдущие годы. Примечательно, что от алкогольного отравления погибли в регионе 167 жителей, в ДТП за год – 343 человека, а в ходе несчастного случая на дороге – 383 тюменца.

Дальше идут болезни органов дыхания – 1752 человека за 12 месяцев. Это на 200 больше, чем годом ранее. От болезней органов пищеварения скончались 1656 человек, что также превышает показатели предыдущего года. Жизни 856 тюменцев унесли инфекционные и паразитарные болезни, что на 2-3% больше, чем в 2020 году. Смертность от туберкулеза немного снизилась, в топ-10 причин смерти это заболевание не попало.

Замкнули рейтинг убийства и самоубийства. В результате убийства в Тюменской области скончались 134 человека, а в результате самоубийства – 418 жителей.

Другие заболевания, включая болезни нервной, эндокринной систем, в список причин смерти по региону не попали.

Напомним, что в Тюменской области смертность на 150 человек превысила рождаемость. Уровень рождаемости в Тюменской области увеличился с 10,9% до 11% в расчете на 1 000 населения.