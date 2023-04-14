В Перинатальном центре улучшили качество связи

Фото: Мария Салмина.

Пациенты и сотрудники Перинатального центра заметили улучшение качества связи уже сегодня. Высокоскоростной интернет доступен в приемном и родовом отделениях, в поликлинике, в отделении для новорожденных детей на пересечении улиц Даудельной, Свердлова и Немцова. Интернет ускорился и на территориях областной инфекционной клинической больницы и станции скорой медицинской помощи.

– Мы продолжаем улучшать цифровую инфраструктуру социальных учреждений в Тюмени. Проведенные работы позволили не только разогнать мобильный интернет, но и создать фундамент для внедрения IT-решений. Электронные системы учета, единые информационные базы и другие digital-сервисы всё чаще используются в сфере здравоохранения для ускорения процессов и повышения эффективности работы. К примеру, решение МТС по бесконтактному измерению температуры, интегрированное в системы контроля допуска, позволит выявить людей с симптомами заболеваний и поможет предотвратить распространение инфекции. Умное видеонаблюдение обеспечит безопасность пациентов и врачей на территории больницы. Теперь внедрить эти и другие разработки для цифровизации медицины станет еще проще, – рассказала директор компании в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Перинатальный центр принимает тысячи пациентов из Тюмени, районов области, УрФО и других регионов. Ежегодно здесь рождаются более 7 тысяч детей и выполняется свыше 5 тысяч операций. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи пациентам, снижена младенческая заболеваемость в регионе.

– Наш Перинатальный центр является одним из крупнейших на Урале. Все пациенты нуждаются не только в профессиональной медицинской помощи, но и в условиях комфортного пребывания в стенах учреждения, включающих современную мобильную качественную связь, чтобы чувствовать себя как дома. Уверена, теперь пребывание в учреждении станет для них еще комфортнее, а медицинский персонал сможет эффективнее использовать современные сервисы для выполнения операционных задач, – подчеркнула главный врач Перинатального центра Ирина Кукарская.