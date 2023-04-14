В Тюмени 14 апреля из-за погодных условий отменили несколько рейсов до Кургана

Воздушное судно не смогло вылететь в 06:55 утра в пятницу. Фото: Татьяна Коркина

В тюменском аэропорту Рощино два рейса отменили, которые были запланированы на пятницу, 14 апреля. Авиакомпания не смогла доставить пассажиров из Тюмени в Курган. Воздушное судно должно было вылететь в 7 и 9 утра сегодня, 14 апреля 2023 года. Однако два самолета отменили за 6 часов до вылета.

Согласно данным электронного табло, воздушное судно не смогло вылететь в 6:55 утра в пятницу. Журналист издания «Комсомольская правда» – Тюмень» обратилась в справочную службу тюменского аэропорта Рощино. Там рассказали, почему произошла отмена борта.

По данным компании, самолет, который следует из Тюмени в Курган, не смог вылететь из-за погодных условий.

– Рейс из Тюмени в Курган, вылет по расписанию в 6:55 14 апреля отменяется, как и самолет до Кургана на 9:00 в этот же день. Причиной задержки сначала стали плохие метеоусловия в аэропорту отбытия. Сложности, к сожалению, возникли только по этому маршруту. Аэропорт выясняет причины, авиакомпания не комментирует отмену. По другим маршрутам в аэропорту Рощино рейсы выполняются в стандартном режиме, – прокомментировали журналисту «КП»-Тюмень» в справочной службе аэропорта.

Напомним, что Тюмень в четверг вечером, 13 апреля, накрыли сильнейший снегопад и морозы. Метель сбивала с ног жителей города. На дорогах возникал коллапс, а цены на такси взлетели втрое. Осадки в виде мокрого снега окрасили Тюмень в белые краски в предпоследний день рабочей недели.