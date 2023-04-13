«Цены на такси взлетели втрое и задержки автобусов»: Тюмень 13 апреля 2023 года замело снегом

Сегодня, 13 апреля, температура воздуха опустилась до -6 градусов. Цельсия. Фото: Виктория Гаврик

Прогноз синоптиков сегодня, 13 апреля, сбылся – Тюмень накрыл страшный снегопад. Погода в городе испортилась за пару часов. Еще в 15 часов на улице светило солнце, а уже в 18:00 ужасная метель, которая сносит с ног, обрушилась на Тюмень. Согласно визуальному прогнозу погоды сервисов, морозы и метель пришли в регион с севера.

Сегодня, 13 апреля, температура воздуха опустилась до -6 градусов. Цельсия. Фото: Виктория Гаврик

Днем инспекторы ГИБДД дежурили на федеральных трассах и публиковали видеокадры с непогодой в области. Сегодня, 13 апреля, температура воздуха опустилась до -6 градусов Цельсия. Ночью станет хуже. Вечером ветер и метель устроили настоящий ад тюменцам. Ветер сбивал с ног, а мокрые снежные хлопья летели в лицо и заставляли дрожать от холода.

Еще вчера зеленеющую траву и асфальт, сегодня припорошило снегом, но он быстро превращается в слякоть и лужи. Позабытые на дороге электросамокаты в такую погоду смотрятся весь комично.

Позабытые на дороге электросамокаты в такую погоду смотрятся весь комично. Фото: Виктория Гаврик

Дорожная ситуация тоже выглядит не лучшим образом. Многие автомобилисты сменили зимнюю резину на летнюю, поэтому на дорогах фиксируется много дорожно-транспортных происшествий, а на оживленных перекрестках километровые пробки. Водители чувствуют себя неуверенно из-за гололеда, поэтому происходят аварии.

Еще вчера зеленеющую траву и асфальт, сегодня припорошило снегом, но он быстро превращается в слякоть и лужи. Фото: Виктория Гаврик

Примечательно, что из-за неблагоприятной погоды таксисты задрали цены на в три раза. Так, поездка, которая раньше обходилась в 100-120 рублей, в районе 19-20 часов вечера 13 апреля составляла более 350 рублей. Кроме того, сам путь занимает не больше 7 минут.

Аналогичная ситуация сложилась с общественным транспортом. По наблюдениям автора материала, многим жителям приходилось ждать автобус на остановке под шквалом ветра до 20 метров в секунду и сильной метелью около 30-35 минут.

Снегопад и метель утихли только к 9 часам вечера в Тюмени. Но и сейчас все еще порывы ветра могут сбить с ног. По данным синоптиков, температура воздуха ночью в городе упадет до -11 градусов. Потеплеет в Тюмени только после 18 апреля. Однако и потом в городе температура воздуха будет не выше +13 градусов – днем.

Снегопад и метель утихли только к 9 часам вечера в Тюмени. Фото: Виктория Гаврик

С этого дня и по меньшей мере на неделю, судя по данным сервисов погоды, на территории региона установятся относительно теплые дни, лишь по северу температура днем иногда будет близка к 0 градусов.

При этом 24 апреля в Тюменскую область придет мощный циклон с осадками и туманом, а по северу пройдет снег, следует из прогноза.