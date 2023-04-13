Жители Тюмени попали в километровые пробки на Старотобольском тракте в день приезда Михаила Мишустина

Заторы фиксируются недалеко от завода «Тюменские мотостроители». Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени попали в километровую пробку в день приезда премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Заторы фиксируются недалеко от завода «Тюменские моторостроители», от Старотобольского тракта.

Кроме того, пробки можно заметить на следующих дорожных участках: на окружной дороге, на Республики, от Холодильной до Профсоюзной, включая улицу Советская.

Напомним, согласно официальным данным, председатель правительства посетит сегодня, 13 апреля, Тюмень с рабочей поездкой. Михаил Мишустин заглянет в физико-математическую школу и на некоторые промышленные предприятия. Также премьер-министр встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором.