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НовостиПолитика13 апреля 2023 4:45

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 апреля 2023 года встретится с тюменским губернатором

Он посетит физико-математическую школу, посмотрит некоторые промышленные предприятия и лабораторные центры
Серафима Краснова
Он посетит физико-математическую школу, посмотрит некоторые промышленные предприятия и лабораторные центры.

Он посетит физико-математическую школу, посмотрит некоторые промышленные предприятия и лабораторные центры.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня, 13 апреля 2023 года, встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

С рабочей поездкой председатель правительства приедет в областную столицу уже сегодня. В частности, он посетит физико-математическую школу, посмотрит некоторые промышленные предприятия и лабораторные центры.

– В графике Михаила Мишустина встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Добавим, что кроме Мишустина в регион прибудут и другие члены правительства: министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Николай Шульгинов.