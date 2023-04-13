Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 апреля 2023 года встретится с тюменским губернатором

Он посетит физико-математическую школу, посмотрит некоторые промышленные предприятия и лабораторные центры. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня, 13 апреля 2023 года, встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

С рабочей поездкой председатель правительства приедет в областную столицу уже сегодня. В частности, он посетит физико-математическую школу, посмотрит некоторые промышленные предприятия и лабораторные центры.

– В графике Михаила Мишустина встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Добавим, что кроме Мишустина в регион прибудут и другие члены правительства: министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Николай Шульгинов.