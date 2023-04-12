Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 11:17

В Тюмени появится новый двухэтажный спорткомплекс с двумя ледовыми аренами за 150 млн рублей

Спортивный комплекс обеспечит работой более 30 человек
Серафима Краснова
Спортивный комплекс обеспечит работой более 30 человек.

Спортивный комплекс обеспечит работой более 30 человек.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени возведут новый спортивный комплекс за 150 миллионов рублей. Двухэтажное здание площадью около 4,5 тысячи квадратных метров включает несколько ледовых арен для занятий зимними видами спорта.

Спортивный комплекс обеспечит работой более 30 человек. Средства на строительство выделят инвесторы, используя займы и кредиты.

По данным правительства Тюменской области, проект нового комплекса реализуется под присмотром властей.