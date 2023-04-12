В Тюмени появится новый двухэтажный спорткомплекс с двумя ледовыми аренами за 150 млн рублей

Спортивный комплекс обеспечит работой более 30 человек. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени возведут новый спортивный комплекс за 150 миллионов рублей. Двухэтажное здание площадью около 4,5 тысячи квадратных метров включает несколько ледовых арен для занятий зимними видами спорта.

Спортивный комплекс обеспечит работой более 30 человек. Средства на строительство выделят инвесторы, используя займы и кредиты.

По данным правительства Тюменской области, проект нового комплекса реализуется под присмотром властей.