В Тюмени откроют крупнейший фитнес-центр – с бассейном, боксерским рингом и огромной тренажеркой Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Новый фитнес-центр оператора Fitness Holding распахнет свои двери в Восточном административном округе Тюмени, в районе улицы Народная, в конце 2022 года. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, объем инвестиций составит более 450 миллионов рублей, будет создано 425 рабочих мест.

Проект, административное содействие которому оказывает Инвестиционное агентство Тюменской области, рассчитан на 14 тысяч клиентов. В трехэтажном здании площадью 12 тысяч квадратов (которое, к слову, уже построено) появится 50-метровый бассейн на 8 дорожек. Для ребятишек здесь появится детский плавательный клуб площадью более 500 квадратных метров, состоящий из двух бассейн. Один – для грудничков, второй – для детей от 3 до 8 лет. Строители уже залили и детский, и взрослый бассейны, сейчас монтируют кровлю.

А ещё здесь откроется крупнейший в городе тренажерный зал площадью более 1000 квадратных метров. В тренажёрке предоставят широкий спектр программ и услуг, профессиональный боксерский ринг и отдельный зал для обучения восточный единоборствам, универсальный многофункциональный игровой зал. Для детей и взрослых проработана соляная комната.

СПРАВКА «КП»

Фитнес-центры Fitness Holding в рейтинге 10 лучших фитнес клубов РФ занимают 6 позиций. Компания управляет 21 фитнес-центров в Москве, Московской области, Уфе, Перми, Волгограде, Красноярске, Челябинске, Оренбурге и даже в США, в штате Калифорния.