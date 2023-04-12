Метод будущего в психологии - текстовые консультации в мессенджерах в новой книге

Книга предназначается для психологов и помогающих практиков других специальностей.

«Психолог по переписке. Метод будущего в работе помогающего практика» - книга с таким названием вышла на днях в издательстве «Проспект». Ее авторы - Ирина Баржак и Юлия Пирумова - амбассадоры текстового консультирования в мессенджерах во всем мире.

Книга предназначается для психологов и помогающих практиков других специальностей - коучей, карьерных консультантов, менторов и тьюторов. Это — один из самых передовых методов консультирования. Профессор Стэндфордского университета Ирвин Ялом, в своей книге «Как я стал самим собой» пишет о том, что для людей, привыкших к мессенджерам - подобный метод даже комфортнее, чем встреча глаза в глаза. Метод апробирован в разных странах.

В 2022 году в России создана Международная ассоциация текстовых консультантов IATC&OT, которую возглавили авторы книги.

«Текст может рассказать о клиенте больше, чем кажется, а мы как раз и помогаем психологам быть максимально эффективными в этом формате» - говорят авторы книги.

Книга начинается с поразительных историй в текстовом методе - представлены успешные кейсы, когда консультант помогает клиенту справиться с паническими атаками, фобиями, обсессивно-компульсивными расстройствами.

Затем рассказывается специфика терапии в мессенджере: внимание уделяется границам, сеттингу в этом методе. Подробно разбирается внутренний конфликт и структура текстовых консультаций, а также стадии контактирования, динамика консультирования и тд. В книге дана не просто теория. Это воркбук, пройдя по алгоритму которого можно не просто ознакомиться с методом, но и создать для себя скрипты на будущее. Здесь же даны примеры того, как выполняли эти упражнения психологи - члены Международной ассоциации IATC&OT.

«Когда я впервые заявила на интервизии о том, что практикую текстовый формат, - ко мне отнеслись со скепсисом, а в одном сообществе и вовсе подняли на смех, - рассказывает автор книги, Президент международной ассоциации IATC&OT Ирина Баржак. - С тех пор прошло всего пара лет, но я вижу, что отношение поменялось. Считаю, что в будущем не останется ни одного психолога или помогающего практика, который будет обходиться без этого метода. Хотя, наверное, будут такие. Как сейчас, знаете, до сих пор есть люди, которые крутят диск телефона, вместо использования современных гаджетов. Но их будут единицы».

Этим методом могут пользоваться психологи разных подходов: психоаналитики, гештальт-терапевты, КПТ, арт-терапевты, последователи транзактного анализа и другие. Каждый привносит в консультацию свою специализацию, и это эффективно. А также другие представители помогающих профессий могут взять в книге много полезного.

«Когда-то от вопроса «как психологу заработать?» я закономерно стала искать «как психологу зарабатывать БОЛЬШЕ?». По принципу «сокращать занятость, увеличивая охваты», - рассказывает автор книги, вице-президент Международной ассоциации IATC&OT Юлия Пирумова,- С тех пор моя приверженность текстовой работе с клиентами только росла. Как гештальт-терапевт я училась письменно строить живой диалог, присутствуя в переживаниях клиентов. Как приверженец идей психоанализа я видела, насколько целительным является тот простой факт, что человек оформляет свои мысли и чувства в текст. Это давало гораздо больше понимания и доступа к тому, что ранее было скрыто. Письменные консультации, а также применение этих навыков при ведении групп, позволяли делать как раз это: снижать нагрузку, обеспечивать свободный график, увеличивать количество клиентов, одновременно сохраняя эффективность работы».

Этот формат позволяет чувствовать поддержку терапевта, позволяет менять сценарии поведения. Как говорил профессор Стэнфорда Ирвин Ялом - может давать даже более личный контакт, нежели на сессии.

Он предполагает, что выполняя задания и отвечая на вопросы, клиент может расширить свое понимание себя и с бережной поддержкой терапевта сможете преодолеть сложности.

Можно почитать статьи о результатах текстовых консультаций, например, в журналах Psychologies или Сноб:

* «Как работают текстовые консультации» на psychologies.ru

* «Текстовая терапия — новый тренд в России» на snob.ru

Презентация книги состоится в Московском доме книги на Новом Арбате 11 мая в 19.00. Книгу можно приобрести во всех оффлайн и онлайн-магазинах.

Об авторах:

Ирина Баржак - директор Института публичных выступлений и конфликтологии, социальный психолог, автор книг “Сам дурак. Как убеждать непробиваемых”, “Волшебная кнопка против волнения” и “Подсознательное влияние. Как убедить за одну минуту”. Президент Международной ассоциации текстовых консультантов и онлайн терапевтов IATC&OT.

Юлия Пирумова - практикующий психолог, популярный PSY-блогер, гештальт-терапевт, ведущая групп и автор книг “Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов” и “Все дороги ведут к себе”. Вице-Президент Международной ассоциации текстовых консультантов и онлайн терапевтов IATC&OT.